Россия в 2022 году вошла в пятерку лидеров по турпотоку в Израиль

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году снова вошла в пятерку стран-лидеров по турпотоку в Израиль, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.

"В 2022 году Израиль посетили 2,67 миллиона туристов со всего мира, что на 41% ниже показателей рекордного 2019 года, но свидетельствует о высоких темпах восстановления туристического потока", - говорится в сообщении.

Больше всего туристов приехали из США - 793,7 тыс., минус 16% по сравнению с 2019 годом. На втором месте - Франция, откуда прибыли 231,5 тыс. туристов, что на треть меньше показателя 2019 года. Третье место заняла Великобритания (174,6 тыс. туристов, минус 23%). На четвертом - Россия, из которой прибыли 160 тыс. туристов. Это на 52% меньше, чем в рекордном 2019 году. Пятое место заняла Германия (141 тыс. туристов).

"2022 год был годом восстановления после кризиса, связанного с пандемией. Тенденция положительная, и побить рекорд въездного туризма 2019 года - реалистичная цель. Наша задача - попытаться снизить барьеры и быстрее запустить проекты по увеличению номерного фонда и развитию инфраструктуры, чтобы полностью реализовать туристический потенциал Израиля", - цитирует пресс-служба министра туризма Израиля Хаима Каца.

В 2019 году Израиль посетили 4,55 млн иностранных туристов, в том числе почти 320 тыс. российских. Россия заняла третье место после США и Франции по объему турпотока.