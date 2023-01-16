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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Глава Европарламента пообещала повысить прозрачность и подотчетность организации

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола, открывая в понедельник в Страсбурге пленарную сессию, заявила, что события, связанные с расследованием коррупции в ЕП, указывают на необходимость реформ и повышения прозрачности.

"Граждане справедливо требуют подотчетности и честности. Мы ответим. Я обещала вам в прошлом месяце, что мы вернемся с серией реформ. С руководителями фракций мы договорились о первом шаге по ряду вопросов, которые могут иметь большое значение. Это начало, а не конец. Мы начнем с мер, которые мы можем быстро реализовать, одновременно начав процесс долгосрочных реформ. И консультации будут продолжаться по всем направлениям" - сказала Метсола.

По ее словам, в первую очередь будет рассмотрено, как обеспечить больше прозрачности в работе ЕП, как улучшить отчетность и проверки относительно представителей чьих-то интересов, а также контроль над теми, кто имеет доступ к рабочим помещениям депутатов.

"Мы также будем требовать большей прозрачности, когда речь идет о тех, кто представляет интересы третьих стран, и от бывших членов Европарламента. (...) Мы будем применять правила, запрещающие любую деятельность, которая может создать путаницу с официальной деятельностью Европейского парламента, особенно когда речь идет о взаимодействии с третьими странами", - добавила Метсола.

"Мы будем делать больше для обеспечения того, чтобы общественность имела четкую информацию о наших финансовых декларациях (...). Мы будем усиливать меры по борьбе с коррупцией и по противодействию иностранному вмешательству", - пообещала глава ЕП.

Метсола сообщила, что данная сессия рассмотрит требование бельгийских властей, расследующих дело о коррупции в ЕП, лишить двух евродепутатов парламентского иммунитета. Этот запрос будет передан в комитет по правовым аспектам. Кроме того, в среду, 18 января, пройдут выборы нового заместителя председателя ЕП взамен находящейся под следствием греческого депутата Евы Кайли.

В Бельгии продолжается расследование дела в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями интересов Катара и Марокко. В их числе лишенная полномочий бывшая заместитель председателя ЕП Кайли.

Евросоюз Роберта Метсола
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