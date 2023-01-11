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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Глава подкомитета Европарламента покинула пост на фоне коррупционного скандала

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Председатель подкомитета Европарламента (ЕП) по правам человека Мария Арена объявила в среду о решении окончательно уйти с этого поста, руководство которым она приостановила в декабре в связи с начатым в Бельгии расследованием по фактам коррупции в ЕП.

"Бельгийские власти не требовали лишить меня парламентского иммунитета. Обысков ни моем офисе, ни в моем жилье не было, и я никоим образом не попала под подозрение правосудия", - цитируют СМИ Бельгии заявление депутата ЕП от бельгийских социалистов.

Но в связи с тем, что по ходу расследования коррупции в пользу, как предполагается, Катара и Марокко имя Арены неоднократно упоминалось в прессе, в частности, в связи с контактами с одним из подозреваемых по этому делу, глава комитета ЕП приняла решение о своей отставке.

К тому же, как считают в ЕП, на фоне коррупционного скандала могут быть предприняты попытки дискредитации работы столь важного подкомитета.

В Бельгии продолжается расследование дела в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями интересов Катара и, согласно сообщениям СМИ, Марокко. В их числе лишенная полномочий бывшая заместитель председателя ЕП греческий депутат Ева Кайли, которая в настоящее время находится под арестом.

Европарламент Бельгия
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