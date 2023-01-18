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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Лавров ожидает скорого решения проблемы Лачинского коридора

Ильхам Алиев заявил, что Армения перевозит мины и оружие по этой дороге

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров рассчитывает, что вопрос движения по Лачинскому коридору, соединяющему Армению и Нагорный Карабах, будет урегулирован в ближайшее время.

"Состоялись буквально вчера или позавчера встречи представителей Азербайджана с представителями Карабаха, с участием командующего российским контингентом. Я думаю, что вопрос в ближайшее время будет отрегулирован", - сказал он на пресс-конференции.

В соответствии с ранее достигнутыми трехсторонними договоренностями Лачинский коридор должен быть свободен для передвижения грузов, граждан и транспортных средств, однако перевозка по этому маршруту военных грузов запрещена, напомнил министр.

"Азербайджанцы предоставили данные - сейчас наши военные их изучают - о том, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору, потом эти мины использовались, чтобы в нарушение трехсторонних договоренностей минировать территории рядом с азербайджанскими позициями, и так далее. Там много взаимных обвинений", - добавил министр.

Он подчеркнул, что в соответствии с предложениями России контролировать движение по Лачинскому коридору и проверять его на наличие запрещенных грузов мог бы российский контингент, который обладает соответствующими полномочиями в соответствии с трехсторонними договоренностями.

Готовность прислать миссию ОДКБ

"У нас до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном", - сказал также Лавров.

"Тем не менее, - продолжил он, - несмотря на то, что мы союзники, несмотря на то, что эта миссия полностью готова, армянская сторона предпочитает договариваться с Евросоюзом о том, чтобы там на длительной основе разместилась миссия гражданских наблюдателей".

Министр отметил, что "это, конечно, право Армении". "Но не надо забывать, что речь идет о границе с Азербайджаном и, наверное, если эта миссия будет разворачиваться без согласия с Азербайджаном, она может быть просто контрпродуктивной. Вместо укрепления доверия на границах она может создавать дополнительные раздражители", - отметил Лавров.

По его словам, "нужен откровенный, честный разговор президентов" обеих стран, аналогичный тому, который состоялся на прошедшем саммите ОДКБ в Ереване.

"Надо открыто излагать любые озабоченности, любые сложности, которые испытывает та или иная сторона. Когда мы все говорим открыто, мы всегда сможем найти совместное решение", - подчеркнул Лавров.

Он признал, что в рамках ОДКБ "есть сложности, связанные с нынешней ситуацией в Армении".

"Когда наши армянские друзья продвигали необходимость направления миссии ОДКБ на границы с Азербайджаном, с тем, чтобы там обеспечивать какую-то стабильность, и мы на саммите в Ереване согласовали такой документ о параметрах этой миссии. Но его принять не удалось, потому что армянские коллеги стали настаивать, чтобы в этом документе было жесткое осуждение Азербайджана", - сказал глава МИД.

Он убежден, что "если речь идет об обсуждении, о риторике, об изложении позиций, то здесь каждый волен сделать, что угодно". "Но если мы хотим направить миссию ОДКБ, то видимо это не обязательно обусловлено внешними признаками и какими-то заявлениями, тем более, жесткими", - подчеркнул Лавров.

Ранее 18 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с целью ввести международное сообщество в заблуждение Армения прибегает к манипуляциям и на основании ложной информации утверждает, что якобы Лачинская дорога закрыта. Он отметил, что эта дорога открыта для проезда гражданских лиц и гражданских грузов, а по линии Международного комитета Красного Креста обеспечивается свободное перемещение гуманитарных грузов.

Алиев добавил, что армянская сторона уже более двух лет (после окончания второй Карабахской войны - ИФ) использует Лачинскую дорогу для перевозки мин, оружия и боеприпасов и военных.

По версии Еревана, Лачинский коридор, единственная автодорога, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, блокирована с 12 декабря. В Баку настаивают, что на этой дороге с 12 декабря проходит акция протеста против незаконной добычи полезных ископаемых в регионе и при этом по дороге в обоих направлениях проезжают машины российских миротворцев, Красного креста и "местных жителей армянского происхождения".

Хроника 27 сентября 2020 года – 18 января 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Сергей Лавров МИД Лачинский коридор Нагорный Карабах Армения Азербайджан
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