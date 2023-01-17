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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Представитель Баку заявил, что с 12 декабря по Лачинской дороге проехали 644 машины

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли сообщил, что с начала экологической акции протеста на Лачинской дороге - с 12 декабря 2022 года по 15 января 2023 года - по ней в обоих направлениях проследовало 644 транспортных средств.

По его словам, это были машины "российского миротворческого контингента, МККК и местных жителей армянского происхождения".

Садыгбейли привел эти данные на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ и продублировал текст своего заявления в соцсетях.

По его данным, с 5 по 15 января 2023 года в среднем по этому маршруту ежесуточно проезжало 30 транспортных средств, большинство из которых большегрузы, перевозившие продукты питания и медикаменты в Ханкенди, добавил он.

По версии Баку, с 12 декабря экоактивисты и представители НПО Азербайджана проводят мирную акцию на автодороге Шуша-Лачин в Карабахском регионе страны с требованием прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в регионе и нарушения экологической среды региона. В частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли.

По версии Еревана, с 12 декабря блокирована единственная автодорога, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку отвергают заявления о необоснованном блокировании Лачинского коридора.

Азербайджан Лачинский коридор ОБСЕ Ровшан Садыгбейли Армения Нагорный Карабах
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