Оборонный бюджет Франции на 2024-2030 годы составит 400 млрд евро

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что по будущему закону о военном планировании на 2024-2030 годы оборонный бюджет страны должен увеличиться более чем на треть и достичь 400 млрд евро.

"Тогда как закон военного планирования на 2019-2024 годы был рассчитан на 295 млрд евро, могу теперь вам сказать, что я запрошу законодателей, чтобы мы смогли иметь в период 2024-2030 годов бюджетное финансирование в 400 млрд евро", - сказал Макрон, выступая в пятницу на базе ВВС в Мон-де-Марсан.

По его словам, "эти усилия будут пропорциональны угрозам, то есть значительными". Президент отметил, что страна не должна отставать от угроз войны и быть готовой к возможным будущим конфликтам. Он указал на многочисленность угроз, упомянув "конфликт высокой интенсивности в Европе" с участием России.

При этом Макрон перечислил напряженность в других точках мира, чреватую открытыми конфликтами. "И конфликты теперь затрагивают все пространства, все области, включая интернет, социальные сети и нематериальное поле информации", - добавил президент.

Он призвал к усилению вооруженных сил страны на всех уровнях, по всем видам и родам войск. "После поправления дел вооруженных сил, мы их преобразуем", - заявил французский президент. По его мнению, армия должна быть более эффективной и совершенной, готовой к современным методам ведения войны.

Макрон также говорил о важности улучшения производства оружия и боеприпасов, о совершенствовании разведки, укреплении сил специального назначения, "усилении во всех сферах, включая космос".