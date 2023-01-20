Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:19

Оборонный бюджет Франции на 2024-2030 годы составит 400 млрд евро

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что по будущему закону о военном планировании на 2024-2030 годы оборонный бюджет страны должен увеличиться более чем на треть и достичь 400 млрд евро.

Военная операция на Украине

"Тогда как закон военного планирования на 2019-2024 годы был рассчитан на 295 млрд евро, могу теперь вам сказать, что я запрошу законодателей, чтобы мы смогли иметь в период 2024-2030 годов бюджетное финансирование в 400 млрд евро", - сказал Макрон, выступая в пятницу на базе ВВС в Мон-де-Марсан.

По его словам, "эти усилия будут пропорциональны угрозам, то есть значительными". Президент отметил, что страна не должна отставать от угроз войны и быть готовой к возможным будущим конфликтам. Он указал на многочисленность угроз, упомянув "конфликт высокой интенсивности в Европе" с участием России.

При этом Макрон перечислил напряженность в других точках мира, чреватую открытыми конфликтами. "И конфликты теперь затрагивают все пространства, все области, включая интернет, социальные сети и нематериальное поле информации", - добавил президент.

Он призвал к усилению вооруженных сил страны на всех уровнях, по всем видам и родам войск. "После поправления дел вооруженных сил, мы их преобразуем", - заявил французский президент. По его мнению, армия должна быть более эффективной и совершенной, готовой к современным методам ведения войны.

Макрон также говорил о важности улучшения производства оружия и боеприпасов, о совершенствовании разведки, укреплении сил специального назначения, "усилении во всех сферах, включая космос".

Франция Эммануэль Макрон Мон-де-Марсан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поддерживающие Украину страны не пришли к единой позиции по поставкам танков Киеву

Лагард допустила, что пик инфляции пройден

Нефть ускорила рост и готовится завершить неделю в плюсе

Норвегия в декабре снизила добычу углеводородов на 5,6%

Норвегия в декабре снизила добычу углеводородов на 5,6%

Китай объявил о возобновлении группового выездного туризма, в том числе в Россию

Китай объявил о возобновлении группового выездного туризма, в том числе в Россию

В Кремле отметили развитие конфликта вокруг Украины по восходящей спирали

Ритейлер Nordstrom ухудшил годовой прогноз после спада выручки на праздниках

Зампред ФРС и глава ФРБ Нью-Йорка видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки

Зампред ФРС и глава ФРБ Нью-Йорка видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки

В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO

В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO

Бывшему президенту Казахстана Назарбаеву сделали операцию на сердце

Бывшему президенту Казахстана Назарбаеву сделали операцию на сердце
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });