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В Словакии проходит референдум о досрочных парламентских выборах

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Словакии в субботу проходит общенациональный референдум о внесении поправок в Конституцию страны для проведения досрочных выборов и прекращении полномочий нынешнего парламента, пишет агентство Associated Press.

Гражданам страны предлагается ответить на вопрос в бланке, согласны ли они с внесением поправок в Конституцию, позволяющих провести досрочные выборы, если они будут одобрены парламентом или на референдуме. В настоящее время Конституция Словакии не предлагает такой возможности.

Проголосовать можно до 21:00 (23:00 по Москве) по местному времени, результаты референдума будут известны 22 января. Чтобы референдум имел юридическую силу, явка на нем должна составить порядка 50%.

Решение о проведении общенационального референдума приняла президент страны Зузана Чапутова в прошлом году после того, как три оппозиционные партии Словакии собрали более 380 тыс. голосов в поддержку этого голосования. Премьер Эдуард Хегер заявил, что не будет голосовать, по его мнению, это не имеет смысла.

В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству Хегера. Чапутова попросила Хегера оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов.

Парламентские выборы в Словакии должны были состояться по плану в 2024 году. Согласно опросам, у оппозиции неплохие шансы победить на досрочных выборах, отмечает агентство.

Словакия
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