Референдум о досрочных парламентских выборах в Словакии не состоялся из-за низкой явки

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Государственная избирательная комиссия Словакии из-за низкой явки избирателей признала недействительным референдум о внесении поправок в Конституцию страны для проведения досрочных парламентских выборов и прекращения полномочий нынешнего парламента, сообщает Associated Press.

Всего проголосовать пришли 27,25% граждан, имевших на это право, из них 97,5% высказались в пользу внесения поправок. Сторонники правительства в основном референдум бойкотировали.

Гражданам предлагалось ответить на вопрос, согласны ли они с внесением поправок в Конституцию, позволяющих провести досрочные выборы, если они будут одобрены парламентом или на референдуме. В настоящее время Конституция Словакии не предлагает такой возможности.

Однако AP уточняет, что в Словакии еще могут пройти досрочные выборы, если парламент проголосует за такие конституционные изменения. По первоначальному графику, выборы должны были быть в феврале 2024 года.

Решение о проведении общенационального референдума приняла президент страны Зузана Чапутова в прошлом году после того, как три оппозиционные партии Словакии собрали более 380 тыс. голосов в поддержку этой инициативы. Премьер Эдуард Хегер заявил, что не будет голосовать, по его мнению, это не имеет смысла.

В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству Хегера. Чапутова попросила Хегера оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов.

По данным AP, с момента обретения независимости Словакией в 1993 году лишь на одном из девяти референдумов явка достигла 50% - референдуме 2003 года о вступлении страны в ЕС.