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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

В Ереване заявили, что не собираются разворачивать внешнюю политику в сторону Запада

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Армения не рассматривает смену внешнеполитического вектора, но для обеспечения территориальной безопасности будет рассматривать все возможные методы, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

"Вопроса смены внешнеполитического вектора нет. Есть вопрос обеспечения безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос, намерена ли Армения изменить внешнеполитический вектор в сторону Запада.

По его словам, для обеспечения территориальной безопасности Армения "будет использовать все методы".

"Поскольку существующие средства нас не удовлетворяют", - сказал Симонян.

Армения и Россия являются стратегическими союзниками, в республике размещена 102-ая российская военная база.

Армения Армен Симонян Запад
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