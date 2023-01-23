ЕС вводит дополнительные санкции против Ирана

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о принятии дополнительных ограничительных мер в связи с нарушениями прав человека в Иране.

"Сегодня совет решил добавить 18 физических и 19 юридических лиц в список субъектов, в отношении которых применяются ограничительные меры в контексте существующего режима санкций против Ирана в области прав человека", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

В документе поясняется, что это связано с ролью этих лиц "в широкомасштабном и непропорциональном применении силы против мирных демонстрантов" после смерти задержанной полицией нравов молодой иранки Махсы Амини.

В документе отмечается, что среди добавленных в санкционный список лиц есть представители правительства и иранского парламента, политические и медийные деятели, а также высокопоставленные сотрудники иранских сил безопасности, в том числе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Новые санкции направлены также против государственных органов и частных компаний, предоставляющих услуги силам безопасности и участвующих в деятельности, которая "запрещает, ограничивает или наказывает за осуществление свободы выражения мнений".

В настоящее время ограничительные меры по Ирану распространяются на 164 физических и 31 юридическое лицо. Они заключаются в замораживании активов, запрете на поездки в ЕС и запрете на предоставление средств или экономических ресурсов перечисленным лицам.

Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

В ЕС призывают иранские власти "прекратить жестокое подавление мирных протестов, прекратить прибегать к произвольным задержаниям как средству подавления критических голосов и освободить всех незаконно задержанных". ЕС продолжает призывать Иран немедленно прекратить вынесение и приведение в исполнение смертных приговоров протестующим, отменить вынесенные смертные приговоры и обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных", - говорится в коммюнике Совета ЕС.