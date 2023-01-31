Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора во вторник продолжили обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Акцентирована важность возобновления ритмичной работы по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. В этом контексте подтверждена готовность российской стороны организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.