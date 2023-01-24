Huawei сосредоточится на сотрудничестве с портами и заводами на фоне санкций США

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китайский производитель электроники Huawei Technologies Co. станет активнее развивать другие направления деятельности в расчете на ослабление санкционного давления со стороны США.

Huawei оказалась втянута в противостояние США и КНР в торговой сфере. В мае 2019 года американские власти внесли компанию в "черный список", поскольку, по их мнению, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. Эти обвинения Huawei неоднократно отвергала.

Деятельность компании на американском рынке была значительно ограничена.

Теперь же Huawei сфокусировалась на сотрудничестве с производителями беспилотных автомобилей, заводами и портами. В том числе компания создала сеть передачи данных для "умного терминала" в китайском порту Тяньцзинь.

Китайские власти продвигают автоматизацию в различных секторах, от производственного до транспортного, чтобы обеспечить функционирование экономики в условиях старения населения и сокращения числа трудоспособных граждан, отмечает АР. Автоматизированный "умный терминал" позволяет 200 работникам перемещать такие объемы грузов, для которых прежде были необходимы 800 человек.

Huawei, штат которой составляет почти 200 тысяч человек, удерживает статус ведущего производителя сетевого оборудования с учетом продаж в Китае и на других рынках, где США имеют меньше влияния.

Компания создала 20 команд для работы с заводами, шахтами, больницами, портами, электростанциями и рядом других клиентов.

Американские санкции, закрывшие Huawei доступ к высокотехнологичным полупроводниковым компонентам, сильно ударили по ее операциям в сфере выпуска смартфонов и других гаджетов, которые были ее крупнейшим источником выручки. Подразделение, занимающееся производством телекоммуникационного оборудования, также пострадало, но в меньшей степени.

Компания, стремясь справиться с последствиями санкций, начала активнее развивать другие направления бизнеса, в том числе облачные сервисы и сегмент производства компонентов для сферы автономного вождения автомобилей.