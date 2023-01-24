Власти ЕС отметили прогресс в борьбе с коррупцией на Украине

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) в курсе расследований на Украине масштабных дел о коррупции, отмечают прогресс в борьбе с коррупционными преступлениями, но считают, что украинские власти должны делать больше на этом направлении, заявила официальный представитель ЕК Ана Писонеро.

"Мы приняли к сведению, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начинает расследования по этим делам. Как правило, мы не комментируем расследования на стадии их проведения. Но мы, конечно, приветствуем тот факт, что украинские власти отнеслись к этому вопросу самым серьезным образом", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Она отвечала на просьбу прокомментировать, как в Еврокомиссии оценивают последние коррупционные скандалы на Украине и работу по борьбе с коррупцией в целом в стране, которая является кандидатом на вступление в ЕС и получает многомиллиардную макрофинансовую помощь Евросоюза.

Представитель ЕК отметила, что в процессе вступления в ЕС Украина должна усилить борьбу против коррупции, в частности посредством глубоких расследований и тщательного мониторинга всех начатых расследований и судебных преследований.

По ее словам, важно видеть, какие меры будут приниматься при новом руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины. Осенью нынешнего года ожидается оценка Брюсселем этой работы.

"Важно отметить, что меры борьбы против коррупции являются ключевым измерением процесса вступления Украины в Европейский союз и частью политических условий для того, чтобы продолжалось выделение макрофинансовой помощи", - добавила Писонеро.

Она сообщила, что у ЕС имеется "несколько уровней и механизмов контроля над использованием по назначению макрофинансовой помощи". "Мы поддерживаем тесный диалог с украинскими властями, и существуют обязательства по отчетности этих властей, чтобы была уверенность, что те, кто выделяет фонды, имеют гарантии того, как используются эти фонды", - пояснила пресс-секретарь.

При этом она отметила "значительный прогресс, достигнутый Украиной, благодаря поддержке Европейского союза были учреждены антикоррупционные структуры". Теперь речь идет о том, чтобы обеспечить отслеживание их работы, и чтобы выделяемые ресурсы правильно использовались.