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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Посол РФ назвал крайне опасным решение Германии поставить танки Украине

Этот шаг переводит конфликт на новый уровень, считает Сергей Нечаев

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Решение Берлина поставить танки Leopard 2 Украине, а также выдать разрешение на их реэкспорт другим странам ЕС, крайне опасно, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

"Это крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него", - говорится в комментарии главы российской дипмиссии, распространенном в среду.

По словам дипломата, "в очередной раз убеждаемся, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями". "Красные линии" остались в прошлом", - подчеркнул Нечаев.

Он заявил, что "выбор Берлина означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, предание забвению непростого пути послевоенного примирения русских и немцев".

"С санкции руководства ФРГ боевые танки с германскими крестами вновь будут отправлены на "восточный фронт", что неизбежно приведет к гибели не только российских солдат, но и мирного населения", - отметил Нечаев.

Ранее в среду стало известно, что власти ФРГ приняли решение передать Украине 14 танков Leopard 2. Помимо самих танков, власти Германии собираются передать Украине боеприпасы к ним, а также - снабдить всем необходимым для ремонта Leopard 2.

Германия Украина Leopard 2
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