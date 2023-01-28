Что произошло за день: суббота, 28 января

Новый президент Чехии, стрельба в Иерусалиме и итоги женского Australian Open

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Петр Павел победил на выборах президента Чехии. Приверженец прозападного курса и экс-председатель военного комитета НАТО опередил бывшего премьера Бабиша.

- Новая стрельба произошла в Иерусалиме. Два человека ранены. По предварительным данным, задержанный по подозрению в этом нападении - 13-летний местный палестинец.

- Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ снарядами HIMARS по больнице в ЛНР. По данным военного ведомства, погибли 14 и получили ранения 24 человека.

- В Госдуме заявили, что по проектам законов об отсрочках от призыва по мобилизации идет согласование. Председатель комитета по обороне сообщил, что речь идет о более чем 20 законопроектах по этой теме.

- Белоруска Арина Соболенко выиграла теннисный турнир Australian Open. В финале она победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.