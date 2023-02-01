Британские профсоюзы пригрозили продолжением забастовок до лета

Фото: Jordan Pettitt/PA Images via Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Британские профсоюзы предупредили, что, если власти не решат проблему с повышением оплаты труда, забастовки в стране станут еще масштабнее и продлятся по лето включительно, сообщает в среду Sky news.

Так, руководитель крупнейшего в Великобритании профсоюза "Союз общественных и коммерческих служб" (PCS) Марк Сервотка отметил, что "число бастующих будет расти с каждым разом", и властям нужно это осознавать.

Он напомнил, что на следующей неделе на забастовку выйдут фельдшеры и медсестры, а также сотрудники пожарной службы.

В свою очередь, генсек британского конгресса тред-юнионов (TUC), в которых насчитывают 5,6 млн членов, Пол Новак обвинил премьера Риши Сунака и главу Минфина Джереми Ханта в бездействии, которое привело к крупнейшей за 10 лет забастовке.

Об участии в забастовке в среду объявили тысячи госслужащих, железнодорожников, школьных учителей и преподавателей университетов.

В частности, не будут работать машинисты поездов, входящие в два крупных профсоюза. Это приведет практически к полному срыву железнодорожного сообщения в стране.

Не выйдут на работу 200 тыс. школьных учителей в Англии и Уэльсе, участников профсоюза национального образования. Согласно оценкам, там не будут работать 85% школ, что вынудит некоторых родителей остаться дома с детьми.