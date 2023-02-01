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Участники забастовки профсоюзов вышли на марш в центре Лондона

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Участники массовой забастовки в Великобритании, выступающие за увеличение заработной платы, начали марш в центре Лондона, передает телеканал Sky News.

По его данным, члены Национального профсоюза образования (NEU) маршируют от улицы Портленд-плейс в районе Марилебон до Вестминстера. На фото, опубликованных телеканалом видно, как участники демонстраций идут по улицам с высоко поднятыми плакатами с надписями "Учителя под угрозой исчезновения", "Мы поддерживаем наших преподавателей. Справедливую оплату для всех!", "Заботьтесь об учителях так, как они заботятся о ваших детях".

Тысячи учителей скандируют фразу "Эй, (премьер Великобритании Риши - ИФ) Сунак, я хочу знать, найдешь ли ты мою школу" на мотив песни "Hey, baby" американского певца Брюса Шаннеля.

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Ранее сообщалось, что до полумиллиона человек в ряде регионов Великобритании принимают в среду участие в протестном движении против планов правительства принять новое законодательство о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и за увеличение заработной платы. На забастовку вышли учителя, железнодорожники, сотрудники аэропортов и университетов, а также госслужащие. В частности, не работают машинисты поездов, входящие в два крупных профсоюза. Это приведет практически к полному срыву железнодорожного сообщения в стране.

Правительство Великобритании признало, что в среду страну ждет "очень тяжелый день", а британская пресса отмечает, что речь идет о самой массовой акции профсоюзов более, чем за десятилетие.

Отмечается, что забастовка затруднит работу более 120 государственных учреждений.

Государственный секретарь по делам образования Великобритании Джиллиан Киган выразила разочарование тем, что учителя в Англии и Уэльсе решили выйти на забастовку. По ее мнению, подобная акция не нужна, поскольку дискуссии с представителями профсоюзов продолжаются.

Великобритания Лондон
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