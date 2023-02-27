Песков заявил об отсутствии ситуаций, при которых возможно возвращение Крыма Украине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Москве не могут представить себе обстоятельства, при которых возможно возвращение Крыма Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не могут. Это неотъемлемая часть Российской Федерации", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, могут ли в Москве представить себе обстоятельства, при которых возможно возвращение Крыма Украине на фоне заявлений США на эту тему.