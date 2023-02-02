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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

ЕС намерен обучить еще 15 тыс. украинских солдат

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках миссии EUMAM Ukraine проведет обучение еще 15 тыс. украинских солдат, и общее число военнослужащих этой страны, тренируемых по программам EUMAM, достигнет 30 тыс. человек, заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Об этом Боррель написал в твиттере. Также он объявил, что ЕС выделит Украине 25 млн евро для помощи в разминировании территорий.

Евросоюз 15 ноября прошлого года запустил миссию по подготовке украинских военных EUMAM Ukraine. В Совете ЕС отмечали, что мандат миссии изначально предусматривал "подготовку до 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины в нескольких местах на территории государств-членов ЕС".

Совет также принял решение о выделении в рамках Европейского фонда мира 16 млн евро "для поддержки наращивания потенциала Вооруженных сил Украины с помощью EUMAM Ukraine". За счет этих средств будут финансировать снабжение государствами-членами ЕС украинской стороны боеприпасами, военной техникой, а также транспортировку, техническое обслуживание и ремонт поставляемого оснащения. В январе этого года главы МИД государств-членов ЕС согласились выделить за счет Европейского фонда мира 45 млн евро на обучение украинских военнослужащих, проходящих подготовку по программам тренировочной миссии ЕС.

Мандат миссии рассчитан на два года. Выделенные на миссию средства дополнят финансирование Евросоюзом Украины в рамках Европейского фонда мира, которое достигло более 3,1 млрд евро.

ЕС Украина Жозеп Боррель
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