Что случилось этой ночью: пятница, 3 февраля

Разведывательный аэростат над США, затонувший японский сухогруз, не оправдавшая надежд экспертов квартальная выручка Apple

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Над США заметили, предположительно, разведывательный аэростат КНР. По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, наблюдение за аэростатом ведется в течение последних нескольких дней, он по-прежнему находится "над континентальной частью Соединенных Штатов". Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти обвинил Китай в нарушении суверенитета страны.

- У побережья Японии сухогруз затонул после столкновения с другим грузовым судном. Трое из пяти членов экипажа затонувшего судна были спасены. Поиск двоих, включая капитана, продолжается.

- Не менее десяти человек стали жертвами ледяного шторма на юге США. Более полумиллиона домохозяйств в четырех американских штатах столкнулись с отключением электроэнергии.

- Apple в I финквартале снизила чистую прибыль на 13% и выручку - на 5,5%. Оба показателя не оправдали прогнозов экспертов. Чистая прибыль по итогам квартала составила $29,998 млрд ($34,63 млрд за сопоставимый квартал прошлого года). Выручка уменьшилась до $117,154 млрд против $123,945 млрд годом ранее.

- США выступили против участия спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпиаде под флагами своих стран. По мнению представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, если МОК разрешит российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх, "должно быть абсолютно ясно, что они не представляют именно Россию или Белоруссию".