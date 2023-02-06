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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Администрация США готова информировать Конгресс о ходе дел с секретными документами Трампа и Байдена

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Чиновники американской администрации предложили проинформировать лидеров конгресса о ходе расследования дел с секретными документами, найденными в резиденции экс-президента США Дональда Трампа, а также в доме и частном офисе президента Джо Байдена, сообщило агентство Associated Press (AP).

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Информированные источники подтвердили агентству, что брифинг в Конгрессе был предложен так называемой "банде восьми" - лидерам республиканской и демократической партий в палате представителей и Сенате, а также представителей комитетов по разведке обеих палат Конгресса.

Отмечается, что брифинг может состояться уже на этой неделе. Но его содержание может не соответствовать требованиям законодателей, которые хотят ознакомиться с документами, изъятыми у Трампа, Байдена и бывшего вице-президента предыдущей администрации Майка Пенса.

АР сообщает, что "Белый дом сталкивается с двухпартийным давлением, требующим поделиться найденным с законодателями, которые говорят, что они обеспокоены потенциальным ущербом национальной безопасности и источникам разведданных".

Майк Тернер, возглавляющий комитет по разведке палаты представителей, сообщил в воскресенье телеканалу NBC, что администрация уведомила его, что ознакомит с документами на этой неделе.

Скандал с секретными документами разогрелся после того, как они были обнаружены сначала в частном офисе Байдена в Вашингтоне и его личном гараже и резиденции. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Позднее секретные документы времен пребывания на посту вице-президента были обнаружены также в доме Пенса.

Ранее в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году следователи даже провели обыск и нашли партию секретных документов в его резиденции во Флориде. Оппоненты Трампа, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года, призывали в качестве наказания лишить его права впредь занимать госдолжности.

Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.

США Джо Байден Дональд Трамп
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