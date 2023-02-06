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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Авиакомпании РФ штатно продолжают полеты в Турцию после землетрясения в этой стране

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с землетрясением, произошедшим на юго-востоке Турции, не повлияла на выполнение рейсов российских авиакомпаний в эту страну, сообщила в понедельник журналистам представитель Росавиации.

"Полеты в воздушном пространстве Турецкой Республики осуществляются штатно, авиаперевозки в регионе находятся на контроле Росавиации", - сказала она.

Утром в понедельник мощное землетрясение произошло на юге Турции близ границы с Сирией. За ним последовали сильные афтершоки. Более 300 человек погибли в Турции и Сирии, сотни пострадали.

Турция Росавиация
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