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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Оппозиция соберется у дома премьера Грузии с требованием освободить Саакашвили

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) уже с понедельника начинает активные протестные действия против властей Грузии, заявил на брифинге председатель ЕНД Леван Хабеишвили.

В миреОппозиционная партия собирается в Тбилиси для разработки плана по освобождению СаакашвилиЧитать подробнее

"Уже с этой минуты у всех высокопоставленных лиц не будет покоя и очень скоро первым это почувствует премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Мы также приняли решение о переходе партии на чрезвычайный режим и всех наших сторонников со всей Грузии завтра ожидаем в центре Тбилиси", - сказал Хабеишвили.

По его словам, в ближайший час будет проведена акция протеста у дома премьер-министра Гарибашвили.

Он также сообщил, что принято решение о выходе депутатов от ЕНД из парламента.

Несколько часов назад Тбилисский городской суд не удовлетворил иск адвокатов по отсрочке тюремного наказания Саакашвили из-за болезни и оставил его в заключении.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. С 12 мая прошлого года Саакашвили перевели на лечение в клинику "Вивамед", где он находится до сегодняшнего дня.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Тбилиси Михаил Саакашвили
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