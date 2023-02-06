Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 1762 человек

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В результате землетрясения в Турции погибли 1762 человека, 12 тыс. 68 человек - пострадали.

По официальным данным турецкого правительства, в результате землетрясения полностью разрушены 5606 строений.

Ранее сообщалось о 1498 жертвах землетрясения.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране недельный траур по погибшим.