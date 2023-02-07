Байден распорядился помочь пострадавшей от землетрясения Турции

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден анонсировал оказание помощи Турции, на территории которой произошло разрушительное землетрясение, а также - через поддерживаемые США гуманитарные организации - Сирии.

"Моя администрация тесно сотрудничает с Турцией - нашим союзником по НАТО, и я санкционировал незамедлительную реакцию со стороны США. По моему указанию высокопоставленные американские официальные лица немедленно связались со своими турецкими коллегами для координации и оказания любой необходимой помощи", - говорится в заявлении Байдена, размещенном на сайте Белого дома.

По словам президента США, американские спасатели будут готовы начать поисковые работы в Турции и помочь пострадавшим и перемещенным лицам.

"Поддерживаемые США гуманитарные партнеры реагируют и на разрушения в Сирии", - добавил Байден. Он не уточнил, о каких именно структурах идет речь, а также - будет ли помощь оказываться подконтрольным сирийским властям территориям или же - территориям, занятым оппозицией.

"Джилл (первая леди США - ИФ) и я были глубоко опечалены известием о разрушительных землетрясениях, которые к настоящему времени унесли тысячи жизней в Турции и Сирии. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем тем, кто потерял дорогих близких, тем, кто ранен, и всем тем, кто увидел свои дома и предприятия разрушенными", - отмечается в заявлении.

В Совете ЕС также сообщили в понедельник, что шведское председательство активировало механизм комплексного реагирования на кризисы (IPCR) с целью координации помощи ЕС в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

"Шведское председательство 6 февраля 2023 года приняло решение активировать IPCR, чтобы координировать меры поддержки ЕС в связи с землетрясением в Турции и Сирии в тесной координации с Еврокомиссией", - говорится в пресс-релизе Совета.

Отмечается, что активизация этого механизма позволяет ускорить принятие в ЕС решений в масштабных кризисных ситуациях. С помощью него председательство в Совете координирует политическое реагирование на кризис совместно с институтами и государствами-членами ЕС.

В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к жертвам и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии. Число погибших из-за землетрясения в Турции оценивается в 2316 человек, в Сирии стихийное бедствие унесло жизни более тысячи человек.