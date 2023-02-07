Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 3,4 тысячи человек

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших из-за землетрясения на юге Турции выросло до 2316 человек, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкое управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD).

"Более 2316 человек погибли и 13 293 пострадали", - говорится в сообщении.

По данным AFAD, 7 340 человек удалось спасти из-под завалов.

На пострадавшие территории направлены в общей сложности 14 720 сотрудников поисково-спасательных служб и военнослужащих, пишет "Анадолу".

Associated Press в свою очередь отмечает, что с учетом этих данных, землетрясение в общей сложности унесло жизни более 3400 человек в Турции и Сирии.

В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к жертвам и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.