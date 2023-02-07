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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Блинкен обсудил с главой МИД Турции помощь США пострадавшей от землетрясения стране

Блинкен обсудил с главой МИД Турции помощь США пострадавшей от землетрясения стране
Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили, как США может помочь Турции и Сирии, пострадавшим от разрушительного землетрясения, сообщает госдеп.

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"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили способы, которыми Соединенные Штаты и наши партнеры могли бы оказать помощь. Госсекретарь Блинкен подтвердил, что первоначальные меры по оказанию помощи уже принимаются, и пообещал сделать все, что мы можем, в координации с Турцией, чтобы помочь жертвам землетрясения как в Турции, так и в Сирии", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

Отмечается, что Блинкен в разговоре с Чавушоглу выразил "соболезнования в связи с ужасными человеческими жертвами в результате сегодняшних землетрясений".

В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к жертвам и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Число погибших в Турции и Сирии составляет по меньшей мере 3452 человека, общее число раненых в Турции и Сирии - 15762 человека.

Землетрясение в Турции

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США Турция Энтони Блинкен Мевлют Чавушоглу
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