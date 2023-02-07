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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Самолеты МЧС России со спасателями прибыли в Турцию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Самолеты со спасателями МЧС РФ на борту в ночь на вторник приземлились в аэропорту Турции для оказания помощи пострадавшему от крупного землетрясения населению, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что три самолета чрезвычайного ведомства направились в город Адана (Турция) и один самолет - в Сирию.

Утром в понедельник глава МЧС РФ Александр Куренков поручил отправить 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Сообщалось, что в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли свыше 3,4 тысяч человек.

Землетрясение в Турции

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Турция Россия МЧС
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