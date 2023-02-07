Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2921 человека

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции, в понедельник стали 2921 человек, сообщает агентство "Анадолу".

"Число жертв разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 2921, еще 15834 человека получили ранения", - уточнило агентство со ссылкой на главу турецкого управления по ЧС (AFAD) Юнуса Сезара.

Ранее сообщалось о 2316 погибших и 13293 пострадавших.

В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к жертвам и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.