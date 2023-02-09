Лукашенко одобрил проект меморандума об обязательствах Белоруссии для членства в ШОС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг подписал указ №31, которым одобрен проект меморандума об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила президентская пресс-служба.

"С 2010 года Беларусь является партнером по диалогу ШОС, а с 2015-го имеет статус наблюдателя при организации. В 2022 году начата процедура приема республики в члены ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения", - говорится в сообщении.

"Проектом меморандума определены общие обязательства Беларуси соблюдать цели и принципы международных договоров, принятых в ШОС, сроки присоединения к таким договорам, финансовые аспекты вступления в организацию, а также положения о замещении квотных должностей в ее органах", - добавили в пресс-службе.

Полномочия на подписание меморандума предоставлены МИД Белоруссии.