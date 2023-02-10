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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Российский самолет Бе-200 сбросил более 600 тонн воды во время тушения пожаров в Турции

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Воздушное судно Бе-200 продолжает принимать участие в ликвидации масштабного пожара в районе турецкого населенного пункта Яхачи и порта Искендерун, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

"Сегодня воздушным судном МЧС России было выполнено 63 сброса - это более 600 тонн воды", - говорится в сообщении.

Пожар в турецком порту Искендерун начался вечером в понедельник, 6 февраля. Предполагается, что пожар возник после того, как контейнеры опрокинулись во время землетрясения.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 10 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция Россия
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