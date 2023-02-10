Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Спасатели МЧС обнаружили в турецкой Антакье тела двух россиян

Спасатели МЧС обнаружили в турецкой Антакье тела двух россиян
Последствия землетрясения в Турции
Фото: Demirtas/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России нашли тела двух россиян (женщина и один ребенок) на месте разрушенного дома в районе Хатай (Антакья), сообщила пресс-служба министерства.

Российские спасатели с вечера 8 февраля разбирают завалы дома, где жила семья из России.

"В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются", - говорится в сообщении.

8 февраля стало известно, что группа российских спасателей отправилась в Хатай на поиски пропавшей после землетрясения семьи россиян с двумя детьми.

Вечером 9 февраля Anadolu сообщило, что в Турции жертвами землетрясения стали 18 342 человека, еще 74 242 пострадали.

Землетрясение в Турции

17
Хроника 06 – 10 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция МЧС Хатай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 21,6 тыс. человек

Газ в Европе стал дешевле $600 за тысячу кубометров в ожидании нового потепления

Газ в Европе стал дешевле $600 за тысячу кубометров в ожидании нового потепления

Что случилось этой ночью: пятница, 10 февраля

Макрон не исключил, что Франция поставит Украине истребители

Макрон не исключил, что Франция поставит Украине истребители
Военная операция на Украине

Washington Post сообщила, что США предоставляют Украине координаты для ударов из HIMARS

SpaceX запланировала запуск пятой с начала года группы спутников Starlink на 12 февраля

SpaceX запланировала запуск пятой с начала года группы спутников Starlink на 12 февраля

Великобритания начала строительство третьей стратегической подлодки типа Dreadnought

Землетрясение в Турции и Сирии

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек

Председатель Европарламента призвала усилить военную поддержку Украины

Председатель Европарламента призвала усилить военную поддержку Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });