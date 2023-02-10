Спасатели МЧС обнаружили в турецкой Антакье тела двух россиян

Последствия землетрясения в Турции Фото: Demirtas/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России нашли тела двух россиян (женщина и один ребенок) на месте разрушенного дома в районе Хатай (Антакья), сообщила пресс-служба министерства.

Российские спасатели с вечера 8 февраля разбирают завалы дома, где жила семья из России.

"В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются", - говорится в сообщении.

8 февраля стало известно, что группа российских спасателей отправилась в Хатай на поиски пропавшей после землетрясения семьи россиян с двумя детьми.

Вечером 9 февраля Anadolu сообщило, что в Турции жертвами землетрясения стали 18 342 человека, еще 74 242 пострадали.