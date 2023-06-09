Белстат сообщил о дефляции в 0,3% в мае в Белоруссии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Белоруссии в мае 2023 года снизились на 0,3% после замедления их роста до 0,4% в апреле с 0,6% в марте и 1,3% в феврале, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат).

В январе-мае инфляция составила 2,7%.

Годовая инфляция в мае (относительно мая 2022 года) упала до 3,7% с 4,7% в апреле, 6% в марте, 11,7% в феврале и 12% в январе.

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в прошлом месяце снизилась до 0,01% с 0,3% в апреле, с начала года составила 1,6%.

Цены на продовольственные товары в январе-мае возросли на 2,9% (в мае снижение на 0,7%), на непродовольственные - на 0,9% (снижение на 0,05%), услуги подорожали на 4,5% (рост на 0,1%).

По итогам 2022 года инфляция в Белоруссии обновила шестилетний максимум и достигла 12,8% (в 2021 году цены выросли на 9,97%). Целевой прогноз правительства и Нацбанка на 2023 год предусматривает замедление инфляции до 7-8%.

В Белоруссии сохраняется госрегулирование цен практически на все товары потребительской корзины, а также на основные услуги.