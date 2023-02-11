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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Агенты ФБР нашли в доме бывшего вице-президента США Пенса еще один секретный документ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В ходе нового обыска в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в штате Индиана в пятницу сотрудники ФБР обнаружили еще один секретный документ, сообщает телеканал NBC News.

"Министерство юстиции завершило тщательный обыск, который длился пять часов, и изъяло один документ под грифом "секретно", - цитирует телеканал заявление советника Пенса Девина О'Мэлли.

По его словам, Пенс и его команда юристов дали свое согласие на данный обыск.

"Вице-президент поручил своим юристам продолжать сотрудничество с соответствующими органами и быть полностью открытыми до завершения процесса", - отмечает О'Мэлли.

Представитель Минюста США подтвердил NBC News, что обыск был проведен после получения согласия от юристов политика.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР в пятницу прибыли для обыска дома Пенса с целью установить, не хранятся ли там документы под грифом "секретно".

В США в последние месяцы не утихает скандал с ненадлежащим хранением секретных документов у бывших высокопоставленных официальных лиц. Проверки начались после того, как конфиденциальные материалы были обнаружены в частном офисе президента США Джо Байдена в Вашингтоне, а также его личном гараже и резиденции. Документы относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента.

Позднее секретные документы времен пребывания на посту вице-президента были обнаружены и в ходе обыска в доме Пенса.

В ненадлежащем хранении засекреченных документов до этого обвиняли бывшего американского президента Дональда Трампа. В прошлом году следователи провели обыск и нашли партию секретных документов в его резиденции в штате Флорида.

Минюст США проводит масштабное расследование всех этих инцидентов.

США Майк Пенс
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