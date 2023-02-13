Кремль отрицает оказание давления на Дамаск в вопросах поставок гуманитарной помощи

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона находится в постоянном контакте с сирийскими властями в вопросах оказания гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения, но никакого давления на Дамаск по этому направлению не оказывает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, оказывает ли Россия давление на сирийские власти для открытия дополнительных коридоров доставки гуманитарной помощи пострадавшим.

"Нет, Россия не оказывает давления на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики. Мы находимся в постоянном контакте, Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии в результате этого разрушительного землетрясения", - сказал Песков.

Он добавил, что все вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи пострадавшим, "нужно и можно оперативно решать в контакте с сирийскими властями".

Отвечая на уточняющий вопрос, прорабатывает ли Россия вопрос открытия дополнительного пункта пропуска для доставки гуманитарной помощи, Песков отметил, что это зависит от решения Сирии.

"Мы находим пути для того, чтобы наши специалисты, наши спасатели работали там. Наши военные оказывают помощь в разборе завалов и продолжают поставлять туда гуманитарную помощь. Все остальные вопросы являются прерогативой законных властей Сирии", - сказал он.

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 36 тысяч человек. По последним данным "Аль-Джазиры", в Сирии погибли 4,5 тысячи человек, Anadolu сообщило о 31 643 погибших в Турции.