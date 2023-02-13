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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Столтенберг не считает приоритетом обсуждение идеи передачи самолетов Украине

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Странам НАТО следует в первую очередь сконцентрироваться на вопросе ремонта и обслуживания тех видов вооружения, которые уже поставлены Украине, передача боевых самолетов требует тщательного обсуждения, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Важно быть сфокусированными на том вооружении, которое мы уже поставили Украине. Нужно его ремонтировать, нужны запчасти, логистика", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он идею передачи Киеву боевых самолетов. "Каждый день нам приходится передавать очень много грузов", - продолжил генсек.

Столтенберг также заявил, что на данный момент считает важным сфокусироваться на передаче тех видов вооружения, которые Украина сможет применить в недалеком будущем. В качестве примера он назвал бронетехнику.

Говоря о самолетах, Столтенберг заявил, что союзникам "важно проводить обсуждения о том, какие новые виды вооружения можно было бы передать".

Йенс Столтенберг НАТО Украина НАТО
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