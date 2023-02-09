Британские СМИ сочли, что Лондон может поставить Украине только учебные истребители

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания готова предложить Украине только истребители Typhoon, которые предназначены для тренировок пилотов и не используются в боевых действиях, сообщает Sky News со ссылкой на источник в Королевских ВВС.

"Tranche 1 (Typhoon) - это просто учебные самолеты, они не предназначены для боевых действий", - сказал источник.

По его мнению, думать, что Великобритания отправит Украине какие-либо другие самолеты, например, F-35, "глупо", пояснив, что это "слишком дорого, сложно, и у нас нет запасных".

Кроме того, телеканал сообщает, что вся система летной подготовки британских военных летчиков "беспорядочна", поэтому обучение украинских пилотов также под вопросом. Уточняется, что при нынешней системе подготовки летного состава новичку может понадобиться 8-10 лет, чтобы овладеть техникой пилотирования современных самолетов вместо запланированных трех лет.

Источник, комментируя обещание премьер-министра Великобритании Риши Сунака проводить обучение украинских пилотов, заявил: "Невероятно. Мы четко установили, что не можем обучать наших собственных пилотов".