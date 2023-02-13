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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Столтенберг считает, что сбитые над США и Канадой аэростаты собирали разведданные

Столтенберг считает, что сбитые над США и Канадой аэростаты собирали разведданные
Фото: Peter Zay/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что появление над Северной Америкой аэростатов иллюстрирует то, что такие страны, как Китай и Россия, ищут все способы активизации сбора разведданых. Он высказал это мнение на пресс-конференции в Брюсселе и призвал страны НАТО оставаться начеку.

Он не уточнил, кому, по его мнению, принадлежали четыре сбитых воздушных объекта.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических, а над США он оказался, поскольку сбился с курса.

В последние дни два воздушных объекта были сбиты над Аляской и над Юконом, а 12 февраля воздушную цель сбили над озером Гурон на границе США и Канады. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты.

США Китай Канада НАТО Йенс Столтенберг
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