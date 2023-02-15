Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

В Швейцарии вступил в силу "потолок" цен на нефтепродукты из РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Швейцария в среду вечером вслед за ЕС присоединяется к применению "потолка" цен в отношении нефтепродуктов из РФ, сообщается на сайте правительства страны.

"Сегодня Федеральный совет скоординировал свой санкционный режим... на нефтепродукты из России с последним пакетом санкций, принятым в ЕС", - говорится в заявлении на сайте правительства. Отмечается, что меры вступают в силу с 18:00 по швейцарскому времени (20:00 по Москве).

Меры будут полностью совпадать с теми, которые ранее были приняты в ЕС. Кроме того, власти Швейцарии отмечают, что у них будут действовать в отношении "потолка" те же правила на переходный период, что и в Евросоюзе.

Совет ЕС в начале февраля официально утвердил price cap на нефтепродукты из России: один потолок цен устанавливается на уровне $100 за баррель, он касается бензина и дизельного топлива, и потолок на продукцию с низкой добавленной стоимостью - $45 за баррель. Решение вступило в силу с 5 февраля 2023.

Швейцария ЕС нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 15 февраля

Дания и Швеция присоединились к европейской системе ПРО

Дания и Швеция присоединились к европейской системе ПРО

Утратил силу закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи

Утратил силу закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи

FT сообщила о планах Джама Наджафи купить "Тоттенхэм" за $3,75 млрд

Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов

Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов

Еврокомиссия предложила запретить поставки в РФ 47 видов компонентов для электроники

Еврокомиссия предложила запретить поставки в РФ 47 видов компонентов для электроники

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке

Маск думает найти себе замену на посту CEO Twitter ближе к концу этого года

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

Отправка первой партии нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" задерживается

Организатора акций "Бессмертного полка" в Эстонии выслали из страны

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });