США хотят на местах наладить контроль за использованием американской помощи Киеву

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Несколько американских ведомств собираются направить на Украину аудиторов и следователей, которые будут следить за тем, как используется выделенная Киеву помощь, пишет The Wall Street Journal со ссылкой американских- чиновников.

Генеральные инспекторы Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID) заявили газете, что пока они проводят такую проверку дистанционно, используя персонал, работающий в Вашингтоне, а также в Польше и Германии.

Однако они пообещали, что "будут оказывать давление с тем, чтобы разместить 177 аудиторов и инспекторов, проверяющих применение помощи Украине непосредственно на местах".

"Чем ближе к месту мы будем, тем более эффективно мы сможем отслеживать, как используется помощь", - сказала исполняющая обязанности заместителя генерального инспектора USAID Никола Ангарелла.

Издание отмечает, что эти генеральные инспекторы трех американских ведомств, среди прочего, отвечают за обеспечение того, чтобы поставляемое оружие применялось именно так, как было согласовано сторонами, а также за тем, чтобы программы помощи работали эффективно. Эти инспекторы также готовят отчеты о том, как выделенные администрацией США средства были в итоге использованы.

"Это невероятно большой объем помощи, поступающий одному правительству за очень непродолжительное время", - сказала заместитель генинспектора Госдепа Дайана Шоу.

По ее словам, "любое мошенничество, растраты, злоупотребления средствами, которые могут привести к тому, что средства используются не для предполагаемой цели, могут поставить под угрозу дальнейший поток помощи".

Ранее на этой неделе глава департамента международного содействия госдепартамента США Дафна Рэнд подтвердила, что Вашингтон намерен предоставить Украине из бюджетных средств дополнительную помощь в размере $9,9 млрд.

В начале февраля Пентагон, Госдеп и USAID предупредили Украину о необходимости отчитаться за отправленную ей помощь.

Все эти инициативы проходят на фоне того, что республиканцы, получившие большинство в Палате представителей Конгресса, в последние месяцы призывали более тщательно планировать оказание помощи Украине и - внимательнее следить за тем, как эта помощь используется на практике.