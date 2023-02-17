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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 38 тыс

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 38 044 человек, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

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"Число погибших в результате мощных землетрясений на прошлой неделе на юге Турции достигло 38 044 человек", - приводит данные AFAD агентство "Анадолу".

Ранее сообщалось о 35 418 погибших.

"Аль-Джазира" сообщает, что число погибших в Сирии по-прежнему составляет 5,8 тыс., таким образом, число жертв землетрясения в обеих странах превысило 43,8 тыс.

По данным телеканала, в ночь на пятницу на юге Турции в провинции Хатай произошло очередное землетрясение: на этот раз магнитудой 5,1.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии.

Хроника 06 – 17 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция Сирия
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