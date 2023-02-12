Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысячи

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тыс. человек, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ.

В Турции, по последним данным, жертвами стали 29,6 тыс. человек. Ранее поступали сообщения о 24,6 тыс. погибших.

В Сирии подтверждено 3,5 тыс. жертв.

В ООН ранее в воскресенье предупредили, что число погибших может увеличиться в два раза.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на понедельник, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.