Терминал СПГ близ турецкой провинции Хатай работает на полную мощность после землетрясения

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Плавучая установка для хранения и регазификации сжиженного природного газа (ПРГУ) Ertugrul Gazi у берегов пострадавшей от землетрясения турецкой провинции Хатай выведена на полную мощность, чтобы удовлетворить потребности зоны бедствия на фоне вероятных повреждений газораспределительной системы юга и юго-востока страны.

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на данные компании Botas, сразу после бедствия плавучий терминал был выведен на полную мощность.

Причиной стало решение о проверке состояния газовых сетей на наличие повреждений в результате землетрясения. Благодаря терминалу Ertugrul Gazi жители зоны бедствия получают по 28 млн кубометров газа в сутки, что позволило преодолеть критический период на фоне холодов, отмечается в публикации.

Терминал Ertugrul Gazi работает с июня 2021 года. За все время работы через него прошло 3,2 млрд кубометров газа. В зимний сезон установка способна обеспечивать около 10% суточного потребления газа в стране.

В Турции работает еще три терминала – Aliaga LNG и Etki LNG в Измире, Marmara Ereglisi на побережье Мраморного моря. Пятый терминал создается в заливе Сарос в Эгейском море на базе судна Vasant.