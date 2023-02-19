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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Санду заявила, что Молдавия должна стать частью европейской архитектуры безопасности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Граждане Молдавии не поддерживают отказ от конституционного нейтралитета страны, заявила в воскресенье президент республики Майя Санду.

"Статус нейтралитета не сможет защитить Молдавию, но сейчас граждане страны не поддерживают отказ от него", - сказала она в ходе дискуссионной панели в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Но, несмотря на невозможность отказаться сейчас от нейтралитета, Молдавии нужна помощь для укрепления оборонного сектора. Молдавия должна быть частью новой европейской архитектуры безопасности", - считает президент.

В миреСанду в Мюнхене попросила НАТО помочь Молдавии системами ПВОЧитать подробнее

Она вновь выразила опасения относительно "возможной дестабилизации ситуации в стране".

"В ход идут пропаганда, кибератаки, ложные сообщения о бомбах, и все это влияет на демократию в нашей стране. У нас давние партнерские отношения с НАТО, и мы им признательны. Нашим приоритетом сейчас являются проекты с немедленным эффектом. Нам нужна защита", - подчеркнула Санду.

На конференции в Мюнхене министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску обратился к ЕС и НАТО с просьбой помочь Молдавии в укреплении системы обороны.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17 по 19 февраля.

Молдавия Майя Санду НАТО
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