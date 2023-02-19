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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Франция собралась передать Киеву первые бронеавтомобили AMX-10 к следующим выходным

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Париж начнет поставлять Украине тяжелые бронеавтомобили AMX-10 к концу следующей недели, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

Однако он не стал уточнять, сколько всего единиц AMX-10 войдет в первую партию этой техники, передаваемой Киеву.

Лекорню отметил, что украинские военные почти завершили курс обучения по использованию этих машин. Он продолжил, что Франция активизирует подготовку украинских военнослужащих, и с марта каждый месяц будут тренировать по 600 человек.

Министр добавил, что тема возможной передачи Украине истребителей "не является табу", однако поставки этих вооружений сопряжены "с логистическими и практическими вопросами".

Ранее Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Киеву "танки французского производства". Французские СМИ уточнили, что речь идет о машинах AMX-10 RC - тяжелых бронеавтомобилях, классифицируемых также как колесные танки.

При этом, поясняют СМИ, Франция начала заменять AMX-10 RC, производившиеся с 1976 по 1994 годы, на боевые разведывательные машины EBRC Jaguar.

Позднее, в конце января, Макрон заявлял, что не исключает поставок Киеву основных боевых танков AMX-56 Leclerc, но уточнил, что решение примут исходя из ряда условий. Во-первых, по его словам, "это не должно привести к эскалации". Кроме того, "это должно стать реальной и эффективной поддержкой" Украине. И, в-третьих, как указал Макрон, этот шаг не должен ослабить "наши собственные оборонные возможности".

Украина Франция AMX-10
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