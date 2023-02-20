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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Три человека погибли в результате нового землетрясения в Турции

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Жертвами землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло вечером в понедельник на границе Турции и Сирии, стали три человека, ранения получили 213 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

В миреНа границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 6,3На границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 6,3Читать подробнее

Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы.

По словам вице-президента Турции Фуата Октая, за первым землетрясением последовало еще около 20 афтершоков, в том числе один толчок магнитудой 5,8. Также он призвал граждан не заходить в поврежденные дома и дожидаться спасателей.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 на границе Турции и Сирии. Землетрясение произошло в 3 км от турецкого населенного пункта Узунбаг в провинции Хатай, на глубине 10 км.

Позднее в районе Самандаг провинции Хатай произошло еще одно землетрясение - магнитудой 5,8. Отмечается, что новые землетрясения разрушили часть строений, которые уже были повреждены землетрясениями две недели назад.

Подземные толчки ощутили в десяти других провинциях Турции, а также в Сирии, Египте, Ираке, Иордании и Ливане.

Две недели назад в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. За ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии.

По данным агентства "Анадолу", в Турции число жертв землетрясения достигло 41 156 человек. Телеканал "Аль-Джазира" сообщал, что в Сирии погибли более 5,8 тыс. человек.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 20 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция Сирия
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