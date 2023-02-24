В НАТО заявили о продолжении поддержки Украины столько, сколько необходимо

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - НАТО заявляет о готовности продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

"Мы и далее продолжим политическую и практическую поддержку Украины, и будем оказывать ее настолько долго, насколько потребуется. В этом контексте НАТО продолжит тесную координацию с заинтересованными сторонами, в частности с ЕС", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте альянса.

Как отмечается в заявлении, "мы продолжим стремиться к миру, безопасности и стабильности во всем евроатлантическом регионе и усиливать партнерство с Украиной по мере того, как она продвигается далее в своих евроатлантических устремлениях".