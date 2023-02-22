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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

США подтвердили готовность выполнять обязательства перед Филиппинами по взаимной обороне

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонной беседы с главой Минобороны Филиппин Карлито Гальвесом подтвердил поддержку Вашингтоном позиции Манилы по вопросам Южно-Китайского моря и готовность США выполнять обязательства по взаимной обороне, сообщается в пресс-релизе американского военного ведомства.

"Он (Остин - ИФ) подтвердил, что в случае вооруженного нападения на филиппинские вооруженные силы, самолеты и корабли, в том числе принадлежащие их береговой охране, в любом районе Южно-Китайского моря США выполнят свои обязательства в соответствии со статьей IV американо-филиппинского договора о взаимной обороне 1951 года", - отмечается в релизе.

Остин и Гальвес обсудили предложения по углублению оперативного сотрудничества и укреплению общей безопасности США и Филиппин, включая недавнее возобновление совместной деятельности в Южно-Китайском море, а также возможности расширения сотрудничества в области безопасности с такими странами-союзниками, как Япония.

Китай, Филиппины, Малайзия, Бруней и Вьетнам оспаривают территориальную принадлежность архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем, обвиняя КНР в наращивании военного присутствия в регионе.

В феврале текущего года во время визита Остина на Филиппины была достигнута договоренность о возобновлении прерванного в 2016 году совместного патрулирования в Южно-Китайском море. Вашингтон и Манила также заключили соглашение о получении доступа американских военных дополнительно к четырем филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти.

Ллойд Остин США Филиппины
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