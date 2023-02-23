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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

В Таджикистане снова зафиксировали землетрясение

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение вновь зарегистрировали на территории Таджикистана в четверг, сообщила начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики Умеда Юсуфи.

"По данным Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук республики, 23 февраля в 13:01 местного времени на территории страны вновь зафиксировано землетрясение. Эпицентр землетрясения находился 380 км юго-восточнее города Душанбе, 86 км западнее от Мургабского района и 45 км восточнее от Сарезского озера", - сказала она.

По ее словам, сила толчков в эпицентре составила 5 баллов, в городе Хорог 4 балла. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Ранее в четверг Юсуфи со ссылкой на институт сообщала, что на территории Таджикистана в 05:37 и 05:55 местного времени дважды зарегистрировано землетрясение. Отмечалось, что жертв и разрушений не было.

Таджикистан
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