В Таджикистане снова зафиксировали землетрясение

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение вновь зарегистрировали на территории Таджикистана в четверг, сообщила начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики Умеда Юсуфи.

"По данным Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук республики, 23 февраля в 13:01 местного времени на территории страны вновь зафиксировано землетрясение. Эпицентр землетрясения находился 380 км юго-восточнее города Душанбе, 86 км западнее от Мургабского района и 45 км восточнее от Сарезского озера", - сказала она.

По ее словам, сила толчков в эпицентре составила 5 баллов, в городе Хорог 4 балла. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Ранее в четверг Юсуфи со ссылкой на институт сообщала, что на территории Таджикистана в 05:37 и 05:55 местного времени дважды зарегистрировано землетрясение. Отмечалось, что жертв и разрушений не было.