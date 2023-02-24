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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

ФРГ решила увеличить количество передаваемых Украине танков Leopard 2 до 18

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Германия передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 A6, таким образом Берлин предоставит стране в общей сложности восемнадцать танков, сообщают в пятницу немецкие СМИ со ссылкой на министерство обороны.

Министр обороны Германии Борис Писториус принял решение увеличить количество передаваемых Украине танков Leopard 2 A6 с 14 до 18.

Ранее в пятницу власти Швеции объявили о готовности передать Украине до десяти танков Leopard 2 A5.

В миреВ Берлине допустили передачу Украине первого батальона Leopard 2 до апреля или маяЧитать подробнее

Со своей стороны премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что первые четыре танка Leopard 2 А4 поставлены на Украину. Ранее Польша пообещала передать Украине 14 танков Leopard 2.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера, также состоит на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции и Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, и всего произвели более 3,6 тыс. единиц этого танка. Основные два варианта танка - Leopard 2 A4, и модернизированный - Leopard 2 A5.

С 2001 года не менее 225 единиц танка модернизированы до варианта A6: эта модификация получила усиленное бронирование башни и дополнительную противоминную защиту, новое орудие с увеличенной длиной ствола, благодаря чему у снарядов, выпускаемых танком, возросла бронепробиваемость и дальность поражения. Масса танка возросла до 62 тонн.

Германия Украина Leopard 2
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